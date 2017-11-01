6 людей померли від грипу протягом першого тижня року
Про це повідомляє Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій МОЗ.
Згідно з інформацією, по одному смертельному випадку зафіксовано у Черкаській та Донецькій областях, по два випадки в Запорізькій і Львівській.
Загалом за період з 2 по 8 січня на грип та ГРВІ захворіло 250 227 осіб, із них більше половини - це діти.
У відомстві повідомили, що показник захворюваності українців на 32,2 % менший від минулого тижня.
"Спостерігається закономірна тенденція до зменшення захворюваності на першому тижні року. Це пов’язано з новорічними святами та канікулами у навчально-виховних закладах, проте може не відображати реальну картину, оскільки майже усі залишається вдома і можуть не звертатися по медичну допомогу", - сказано у повідомленні.
Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Волинській, найменший – у Луганській областях.
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