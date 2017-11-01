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6 людей померли від грипу протягом першого тижня року

У 13 областях досі перевищені епідемічні пороги
Протягом першого тижня 2017 року від грипу померло 6 людей.
6 людей померли від грипу протягом першого тижня року Фото: 112.ua

Про це повідомляє Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій МОЗ.

Згідно з інформацією, по одному смертельному випадку зафіксовано у Черкаській та Донецькій областях, по два випадки в Запорізькій і Львівській.

Загалом за період з 2 по 8 січня на грип та ГРВІ захворіло 250 227 осіб, із них більше половини - це діти.

У відомстві повідомили, що показник захворюваності українців  на 32,2 % менший від минулого тижня.
"Спостерігається закономірна тенденція до зменшення захворюваності на першому тижні року. Це пов’язано з новорічними святами та канікулами у навчально-виховних закладах, проте може не відображати реальну картину, оскільки майже усі залишається вдома і можуть не звертатися по медичну допомогу", - сказано у повідомленні.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Волинській, найменший – у Луганській областях.

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11 01 2017 21:49
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