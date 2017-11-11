CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Барселоні близько 750 тис. людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи звільнити колишніх регіональних чиновників, які були заарештовані після скасування декларації про незалежність Каталонії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
750 тисяч протестувальників у Барселоні вимагають відпустити на волю колишніх каталонських чиновників
Акція протесту почалася після того, як вийшла на свободу екс-спікер парламенту Каталонії Карме Форкадель
Фото: afp.com
Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеву поліцію.
Акція протесту почалася після того, як вийшла на свободу екс-спікер парламенту Каталонії Карме Форкадель після внесення застави в 150 тис. євро.
Учасники акції зібралися біля будівлі парламенту з гаслами "Врятуйте демократію".
Також відомо, що лідерами мітингу стали дві громадські організації (Omnium Cultural і "Каталонська національна асамблея"), керівники яких також затримані.
Нагадаємо, Національна судова палата Іспанії ухвалила рішення залишити під вартою вісьмох колишніх каталонських міністрів.
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11 11 2017 23:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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