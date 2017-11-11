750 тисяч протестувальників у Барселоні вимагають відпустити на волю колишніх каталонських чиновників Акція протесту почалася після того, як вийшла на свободу екс-спікер парламенту Каталонії Карме Форкадель

У Барселоні близько 750 тис. людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи звільнити колишніх регіональних чиновників, які були заарештовані після скасування декларації про незалежність Каталонії.

Фото: afp.com

Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеву поліцію. Акція протесту почалася після того, як вийшла на свободу екс-спікер парламенту Каталонії Карме Форкадель після внесення застави в 150 тис. євро. Учасники акції зібралися біля будівлі парламенту з гаслами "Врятуйте демократію". Також відомо, що лідерами мітингу стали дві громадські організації (Omnium Cultural і "Каталонська національна асамблея"), керівники яких також затримані. Нагадаємо, Національна судова палата Іспанії ухвалила рішення залишити під вартою вісьмох колишніх каталонських міністрів.

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