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Суд залишив під вартою вісьмох екс-міністрів Каталонії

Один з них був відпущений під заставу ще минулого тижня
Національна судова палата Іспанії прийняла рішення залишити під вартою вісьмох колишніх каталонських міністрів.
Суд залишив під вартою вісьмох екс-міністрів Каталонії Фото: lavanguardia.com

Суддя Кармен Ламела відмовилася задовольнити клопотання екс-членів уряду Пучдемона про зміну запобіжного заходу, залишивши в силі рішення про утримання їх під вартою без можливості виходу на свободу під заставу,- повідомляє видання La Vanguardia.

У постанові судді зазначено, що підстав зміни запобіжного заходу колишнім каталонським міністрам немає. Крім того, суд вирішив, що вийшовши з в'язниці, вони можуть покинути країну слідом за екс-главою уряду Карлесом Пучдемоном.

Як раніше повідомлялося, підконтрольний Мадриду суд 2 листопада відправив під варту вісьмох колишніх каталонських чиновників, щодо яких були висунуті звинувачення в бунті і розтраті коштів.

У свою чергу, колишній міністр економіки уряду Каталонії Санті Віла був відпущений після внесення застави в розмірі 50 тис. євро.

Нагадаємо, Бельгійський суд прийняв рішення про умовне звільнення екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох колишніх членів уряду регіону.

Пучдемон і кілька колишніх урядовців Каталонії здалися в Брюсселі бельгійській поліції.

Раніше, 3 листопада, прокуратура Бельгії отримала ордер на арешт Пучдемона, спрямований владою Іспанії.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

 

 

 

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