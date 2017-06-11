Суд Бельгії звільнив екс-лідера Каталонії Пучдемона до рішення ЄС щодо його арешту

Бельгійський суд прийняв рішення про умовне звільнення екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох колишніх членів уряду регіону.

Таким чином, вони будуть залишатися на свободі, поки влада Європейського союзу не прийме рішення про їх арешт, передає El Pais.

Як повідомлялося, Пучдемон і кілька колишніх урядовців Каталонії здалися в Брюсселі бельгійській поліції.

Раніше, 3 листопада, прокуратура Бельгії отримала ордер на арешт Пучдемона, спрямований владою Іспанії.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Як відомо, глава Женералітата Карлес Пучдемон і четверо членів його уряду відмовилися з'явитися в суд і знаходяться в Бельгії. Відсторонене керівництво Каталонії перебуває під слідством за звинуваченням у скоєнні заколоту після оголошення незалежності регіону.