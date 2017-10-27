ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мадрид розпустив парламент і призначив позачергові вибори в Каталонії
Так зустрічає звістку про проголошення незалежності парламентом Каталонії Барселона 27 жовтня ввечері
Фото: Reuters
З такою заявою увечері 27 жовтня виступив прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, пише EL Pais.
Крім розпуску центральної влади Каталонії, також було прийнято рішення відсторонити главу місцевої поліції Хосепа Луїса Траперо.
Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.
У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.
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27 10 2017 22:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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