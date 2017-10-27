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Мадрид розпустив парламент і призначив позачергові вибори в Каталонії

Так зустрічає звістку про проголошення незалежності парламентом Каталонії Барселона 27 жовтня ввечері
Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.
Мадрид розпустив парламент і призначив позачергові вибори в Каталонії Фото: Reuters

З такою заявою увечері 27 жовтня виступив прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, пише EL Pais.

Крім розпуску центральної влади Каталонії, також було прийнято рішення відсторонити главу місцевої поліції Хосепа Луїса Траперо.

Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

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27 10 2017 22:36
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