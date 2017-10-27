Мадрид зупинив автономію Каталонії
За активацію статті 155 Конституції проголосували 214 депутатів. Проти висловилися 47 сенаторів, один утримався, повідомляє "Європейська правда".
Активація статті 155 Конституції Іспанії дає урядові повноваження "вживати всіх заходів, необхідних для примусу" регіону у разі кризи.
В Іспанії статтю 155 застосовано вперше з 1978 року.
Раніше прем’єр Іспанії Маріано Рахой у своєму виступі в Сенаті Іспанії попросив сенаторів підтримати активацію статті 155 Конституції Іспанії, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.
Нагадаємо, сьогодні Каталонський парламент проголосував за оголошення незалежності від Іспанії.
21 жовтня Маріано Рахой схвалив застосування статті 155 конституції. Таким чином, уряд Каталонії розпустять. При цьому на січень Мадрид планує призначити позачергові вибори в регіоні.
Ццентральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.
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