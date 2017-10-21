Мадрид розпустив уряд Каталонії

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой схвалив застосування статті 155 конституції. Таким чином, уряд Каталонії розпустили.

Повноваження уряду Каталонії передадуть центральній владі, оголосив Рахой після засідання Кабінету міністрів 21 жовтня, повідомляє El Pais.

Для відновлення порядку в Каталонії проведуть вибори до парламенту.

Очікується, що прохання уряду про обмеження повноважень каталонської влади буде підтримано Сенатом Іспанії 27 жовтня і набуде чинності наступного дня.

Вчора уряд Іспанії погодився з опозиційними соціалістами (PSOE) про проведення дострокових місцевих виборів у Каталонії. Вибори запланували на січень 2018 року.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про визнання незаконними підсумків референдуму про незалежність Каталонії, який пройшов 1 жовтня.

1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.