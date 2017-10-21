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Мадрид розпустив уряд Каталонії

Повноваження уряду Каталонії передадуть центральній владі
Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой схвалив застосування статті 155 конституції. Таким чином, уряд Каталонії розпустили.
Мадрид розпустив уряд Каталонії Фото: euromag.ru

Повноваження уряду Каталонії передадуть центральній владі, оголосив Рахой після засідання Кабінету міністрів 21 жовтня, повідомляє El Pais.

Для відновлення порядку в Каталонії проведуть вибори до парламенту. 

Очікується, що прохання уряду про обмеження повноважень каталонської влади буде підтримано Сенатом Іспанії 27 жовтня і набуде чинності наступного дня. 

Вчора уряд Іспанії погодився з опозиційними соціалістами (PSOE) про проведення дострокових місцевих виборів у Каталонії. Вибори запланували на січень 2018 року.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про визнання незаконними підсумків референдуму про незалежність Каталонії, який пройшов 1 жовтня.

1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.

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21 10 2017 15:10
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