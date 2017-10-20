Іспанія хоче провести регіональні вибори в Каталонії

Вибори запланували на січень 2018 року

Уряд Іспанії погодився з опозиційними соціалістами (PSOE) про проведення дострокових місцевих виборів у Каталонії.

"Іспанський уряд погодився з опозиційними соціалістами (PSOE) провести регіональні вибори в січні у Каталонії", - заявила член соцпартії Іспанії Кармен Кальво, повідомляє Reuters.

Зазначимо, уряд Іспанії в суботу збереться на спеціальне засідання, на якому розпочне активацію статті 155 Конституції, що передбачає призупинення автономії Каталонії.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про визнання незаконними підсумків референдуму про незалежність Каталонії, який пройшов 1 жовтня.

1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.