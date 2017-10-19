Уряд Іспанії в суботу розпочне процедуру призупинення автономії Каталонії

Уряд Іспанії в суботу збереться на спеціальне засідання, на якому розпочне активацію статті 155 Конституції, що передбачає призупинення автономії Каталонії.

Іспанський уряд не прийняв відповідь каталонського лідера на свою вимогу прояснити, проголосила Каталонія незалежність 10 жовтня чи ні, - ідеться у заяві уряду, надісланій іспанським ЗМІ, повідомляє La Vanguardia.

В суботу буде скликано спеціальне засідання ради міністрів, на якому схвалять рішення про продовження процедури застосування статті 155 Конституції Іспанії для відновлення конституційного порядку.

Очікується, що кабінет міністрів затвердить заходи, спрямовані на введення зовнішнього управління регіоном. Потім їх повинен схвалити Сенат. Прогнозують, що проголосувати за імплементацію цих заходів він може до кінця наступного тижня.

18 жовтня глава іспанського уряду Сорайя Саенс де Сантамарія, попередила якщо глава каталонського уряду Карлос Пучдемон не відступиться від боротьби за відокремлення регіону, Іспанія скасує автономію.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про визнання незаконними підсумків референдуму про незалежність Каталонії, який пройшов 1 жовтня.

1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.