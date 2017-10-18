Іспанія погрожує лідеру Каталонії зупинити автономію регіону

Якщо глава каталонського уряду Карлос Пучдемон не відступиться від боротьби за відокремлення регіону, Іспанія скасує автономію.

Мадрид готовий застосувати статтю 155 Конституції Іспанії, яка дозволяє призупинити автономію Каталонії, якщо лідери женералітету (уряд Каталонії) протягом 24 годин не відмовляться від проголошення незалежності. Про це заявила заступниця глави іспанського уряду Сорайя Саенс де Сантамарія, повідомляє AFP.

Зазначимо, сотні тисяч людей вийшли у вівторок ввечері на вулиці Каталонії в знак протесту проти попереднього ув'язнення двох впливових лідерів руху за незалежність.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про визнання незаконними підсумків референдуму про незалежність Каталонії, який пройшов 1 жовтня.

1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.