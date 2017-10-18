У Каталонії сотні тисяч людей протестують проти арештів громадських лідерів

У протесті взяли участь члени уряду Каталонії і мерії Барселони

Сотні тисяч людей вийшли у вівторок ввечері на вулиці Каталонії в знак протесту проти попереднього ув'язнення двох впливових лідерів руху за незалежність.

Так, у Барселоні, за даними цивільної гвардії, зібралися близько 200 тисяч осіб, які вимагали звільнити заарештованих у понеділок керівників двох головних каталонських громадських організацій - Національної асамблеї Каталонії та організації "Загальна культура" Жорді Санчеса і Жорді Куішара, повідомляє El Pais.

"Каталонські в'язні, ми хочемо, щоб ви були вдома", - кричали протестувальники.

Люди тримали в руках плакати з написами "Свободу Жорді, політичним в'язням Іспанії", "Допоможіть Каталонії", "Врятуйте Європу" і "Республіка - зараз".

У протесті взяли участь члени уряду Каталонії і мерії Барселони, а також лідери профспілок.

Аналогічні акції пройшли в інших містах регіону. Зокрема, демонстрація в Жироні зібрала 15 тисяч осіб.

Суд Іспанії відмовився помістити у в'язницю голову каталонської поліції Хосепа Луїса Траперо, фігуранта справи про підбурювання до заколоту, але призначив йому обмежувальні заходи.

Зазаначимо, Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про визнання незаконними підсумків референдуму про незалежність Каталонії, який пройшов 1 жовтня.