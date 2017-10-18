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У Каталонії сотні тисяч людей протестують проти арештів громадських лідерів

У протесті взяли участь члени уряду Каталонії і мерії Барселони
Сотні тисяч людей вийшли у вівторок ввечері на вулиці Каталонії в знак протесту проти попереднього ув'язнення двох впливових лідерів руху за незалежність.
У Каталонії сотні тисяч людей протестують проти арештів громадських лідерів Фото: Reuters

Так, у Барселоні, за даними цивільної гвардії, зібралися близько 200 тисяч осіб, які вимагали звільнити заарештованих у понеділок керівників двох головних каталонських громадських організацій - Національної асамблеї Каталонії та організації "Загальна культура" Жорді Санчеса і Жорді Куішара, повідомляє El Pais.

"Каталонські в'язні, ми хочемо, щоб ви були вдома", - кричали протестувальники.

Люди тримали в руках плакати з написами "Свободу Жорді, політичним в'язням Іспанії", "Допоможіть Каталонії", "Врятуйте Європу" і "Республіка - зараз".

У протесті взяли участь члени уряду Каталонії і мерії Барселони, а також лідери профспілок.

Аналогічні акції пройшли в інших містах регіону. Зокрема, демонстрація в Жироні зібрала 15 тисяч осіб.

Суд Іспанії відмовився помістити у в'язницю голову каталонської поліції Хосепа Луїса Траперо, фігуранта справи про підбурювання до заколоту, але призначив йому обмежувальні заходи.

Зазаначимо, Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про визнання незаконними підсумків референдуму про незалежність Каталонії, який пройшов 1 жовтня.

Раніше повідомлялося, що очільник Національної асамблеї Каталонії (ANC) Жорді Санчез та голова громадянської організації Omnium Жорді Куішар будуть під вартою на час розслідування цієї справи.

Нагадаємо, що у неділю, 1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.

 

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18 10 2017 08:57
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