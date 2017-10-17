Іспанський суд забрав паспорт у голови поліції Каталонії

Прокурори не змогли довести причетність чиновника до плану відокремити Каталонію від Іспанії

Суд Іспанії відмовився помістити у в'язницю голову каталонської поліції Хосепа Луїса Траперо, фігуранта справи про підбурювання до заколоту, але призначив йому обмежувальні заходи.

Траперо повинен що 15 днів відзначатися в суді, у нього вилучили паспорт, йому заборонено покидати територію Іспанії. У разі порушень цих вимог суд може переглянути своє рішення, пише El Pais.

Суддя постановив, що Траперо може бути пов'язаний з планом відокремити Каталонію від Іспанії, проте сторона звинувачення поки що не надала достатніх доказів цього, йдеться в повідомленні. Звинувачення наполягає, що Траперо віддав наказ не зачиняти виборчі дільниці в день референдуму про незалежність регіону.

До цього суд постановив вжити аналогічні заходи щодо лейтенанта каталонської поліції Терези Лаплан, прокурор вимагав посадити її у в'язницю під заставу €40 тис.

Раніше повідомлялося, що очільник Національної асамблеї Каталонії (ANC) Жорді Санчез та голова громадянської організації Omnium Жорді Куішар будуть під вартою на час розслідування цієї справи.

Зазначимо, у зв'язку з розслідуванням щодо демонстрацій у Барселоні, начальник регіональної поліції Хосеп Луїс Траперо та ще троє представників Каталонії у п'ятницю, 6 жовтня, прибули на слухання в суді в Мадриді.

Нагадаємо, що у неділю, 1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.