Начальника поліції Каталонії судять в Мадриді: йому загрожує 15 років тюрми

Траперо, його заступницю та двох очільників сепаратистських організацій звинувачують у "підбурюванні до бунту"

У зв'язку з розслідуванням щодо демонстрацій у Барселоні, начальник регіональної поліції Хосеп Луїс Траперо та ще троє представників Каталонії у п'ятницю, 6 жовтня, прибули на слухання в суді в Мадриді.

Траперо, його заступницю та двох очільників сепаратистських організацій звинувачують у "підбурюванні до бунту". Про це повідомляє DW.com з посиланням на іспанські видання.

Під час виступів за незалежність регіону від Іспанії демонстранти перешкоджали виконувати свої обов'язки Національній гвардії, яку направив до Каталонії Мадрид. Як стверджує прокуратура, підрозділи поліції, за які відповідальний Траперо, не перешкоджали діям демонстрантів. Згідно з повідомленнями іспанських ЗМІ, Траперо загрожує ув'язнення терміном від 8 до 15 років.

За десять днів до референдуму про незалежність у Каталонії національна гвардія вилучала бюлетені та затримала 14 політиків і посадовців. Після обшуків і затримань сотні активістів заважали гвардійцям покинути будівлі.

Вчора Конституційний суд Іспанії заборонив пленарне засідання парламенту Каталонії, на якому планується обговорити результати референдуму і вирішити, чи буде оголошена незалежність.

Нагадаємо, що у неділю, 1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.