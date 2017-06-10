Начальника поліції Каталонії судять в Мадриді: йому загрожує 15 років тюрми
Траперо, його заступницю та двох очільників сепаратистських організацій звинувачують у "підбурюванні до бунту". Про це повідомляє DW.com з посиланням на іспанські видання.
Під час виступів за незалежність регіону від Іспанії демонстранти перешкоджали виконувати свої обов'язки Національній гвардії, яку направив до Каталонії Мадрид. Як стверджує прокуратура, підрозділи поліції, за які відповідальний Траперо, не перешкоджали діям демонстрантів. Згідно з повідомленнями іспанських ЗМІ, Траперо загрожує ув'язнення терміном від 8 до 15 років.
За десять днів до референдуму про незалежність у Каталонії національна гвардія вилучала бюлетені та затримала 14 політиків і посадовців. Після обшуків і затримань сотні активістів заважали гвардійцям покинути будівлі.
Вчора Конституційний суд Іспанії заборонив пленарне засідання парламенту Каталонії, на якому планується обговорити результати референдуму і вирішити, чи буде оголошена незалежність.
Нагадаємо, що у неділю, 1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.
У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.
Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків