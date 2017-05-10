Іспанський суд заборонив парламенту Каталонії проводити сесію щодо незалежності

Конституційний суд Іспанії заборонив пленарне засідання парламенту Каталонії, на якому планується обговорити результати референдуму і вирішити, чи буде оголошена незалежність.

З закликом блокувати засідання парламенту до суду звернулася фракція соціалістів у каталонському парламенті, яка перебуває в опозиції. Про це повідомляє El Pais.

Юристи регіонального парламенту вже попереджали, що сесія буде незаконною, бо на ній мають обговорюватися результати референдуму, що був раніше заборонений Конституційним судом.

Зазначимо, представники фракцій, які представляють правлячу більшість у парламенті в четвер ухвалили рішення провести 9 жовтня засідання, щоб обговорити результати рефрендуму.

Під час свого звернення лідер Каталонії Карлес Пучдемон має офіційно оголосити остаточні підсумки референдуму і повідомити про те, як уряд збирається виконувати рішення референдуму.

Згідно з каталонським законом про референдум, виступ глави автономії має запустити процедуру проголошення незалежності і спричинить за собою голосування у парламенті з цього питання.

Нагадаємо, що у неділю, 1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.

У Брюсселі референдум назвали незаконним, бо він суперечить конституції Іспанії. У Єврокомісії це вважають внутрішньою справою країни.

У Єврокомісії також закликали уряди Іспанії і Каталонії перейти від конфронтації до діалогу.