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Конституційний суд визнав недійсним референдум про незалежність Каталонії

Каталонський референдум суперечить принципам "верховенства Конституції, національного суверенітету і нерозривної єдності іспанського народу"
Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про визнання незаконними підсумків референдуму про незалежність Каталонії, який пройшов 1 жовтня.
Конституційний суд визнав недійсним референдум про незалежність Каталонії Фото: Reuters

Референдум суперечить принципам "верховенства Конституції, національного суверенітету і нерозривної єдності іспанського народу".

У рішенні йдеться, що гарантоване конституцією право на самовизначення не може трактуватися як можливість одностороннього виходу зі складу Іспанії, -  повідомляє El Pais.

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії.

В той же час він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой надіслав лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону запит з проханням прояснити, що означає декларація про незалежність.

Референдум про незалежність Каталонії від Іспанії  пройшов 1 жовтня. За відокремлення від Іспанії виступили 90,18% учасників голосування, явка становила 42%. Король Іспанії Феліпе VI і прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой не визнали підсумків референдуму і назвали його незаконним. Європа також не визнала підсумків референдуму.

 

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17 10 2017 18:49
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