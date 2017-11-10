Влада Каталонії підписала "Декларацію про незалежність"

В парламенті Каталонії місцеві депутати підписали "Декларацію про незалежність". Свої підписи під документом поставили 72 зі 135 депутатів.

Окрім депутатів, свої підписи під документом поставили президент женералітету Каталонії Карлес Пучдемон, віце-прем'єр Уріол Жункерас та спікер регіонального парламенту Карме Форкадель.

Однак варто зазначити, що ця декларація не набрала чинності, і поки не до кінця зрозуміло її правовий статус. Ймовірно, що вона буде винесена на голосування парламенту, якщо перемовини між Барселоною та офіційним Мадридом про мирне вирішення кризи не досягнуть домовленостей.

Нагадаємо, що раніше президент Каталонії Карлес Пучдемон в своєму виступі перед парламентом автономії увечері 10 жовтня звернувся з проханням відкласти розгляд питання про незалежність.

8 жовтня тисячі людей зібралися в центрі Барселони, щоб висловити протест проти планів лідерів оголосити про незалежність Каталонії після невизнаного референдуму, на якому 90 відсотків опитаних висловилися за відділення від Іспанії.

Влада Мадриду впевнена, що Іспанію не буде розділено після референдуму щодо незалежності Каталонії.