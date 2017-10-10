Президент Каталонії попросив парламент відкласти оголошення незалежності

Президент Каталонії Карлес Пучдемон в своєму виступі перед парламентом автономії увечері 10 жовтня звернувся з проханням відкласти розгляд питання про незалежність.

Таке рішення він обґрунтував наміром зберегти діалог з центральною владою, - інформує El Mundo.

Очікувалося, що Пучдемон може оголосити про незалежність Каталонії від Іспанії на підставі результатів референдуму.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що іспанська поліція готова негайно затримати лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, якщо він оголосить незалежність автономії від Іспанії.

При цьому мер Барселони Ада Колау заявила напередодні, що результати плебісциту не є "підставою для проголошення незалежності.

8 жовтня тисячі людей зібралися в центрі Барселони, щоб висловити протест проти планів лідерів оголосити про незалежність Каталонії після невизнаного референдуму, на якому 90 відсотків опитаних висловилися за відділення від Іспанії.

Парламент Каталонії має намір у вівторок обговорити ситуацію, і, як дехто вважає, оголосити про незалежність, тоді як прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой пообіцяв зробити все, щоб не допустити відокремлення Каталонії.

На запитання, чи має намір глава уряду вдатися до статті 155 Конституції, що дозволяє обмежити каталонську автономію, Рахой відповів, що "не виключає жодних законних методів".

Голосування на референдумі щодо незалежності Каталонії було затьмарене численними зіткненнями з поліцією і надзвичайно жорсткими діями правоохоронців.

Влада Мадриду впевнена, що Іспанію не буде розділено після референдуму щодо незалежності Каталонії.