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Прем'єр Іспанії категорично заперечує розподіл країни

Влада зробить все, що дозволено законодавством, аби зберегти національну єдність
Влада Мадриду впевнена, що Іспанію не буде розділено після референдуму щодо незалежності Каталонії.
Прем Фото: EPA/UPG

Про це в інтерв'ю виданню Die Welt заявив прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, повідомляє Reuters.

Він відповів на запитання стосовно того, чи існує ризик того, що Іспанію буде розділено через референдум за незалежність Каталоії.

"Абсолютно немає. Іспанія не буде розділена і національну єдність буде збережено. Ми зробимо все, що дозволено законодавством, аби забезпечити це", - наголосив Рахой. 

Нагадаємо вчора тисячі людей зібралися в центрі Барселони, щоб висловити протест проти планів лідерів оголосити про незалежність Каталонії після невизнаного референдуму, на якому 90 відсотків опитаних висловилися за відділення від Іспанії.

Парламент Каталонії має намір у вівторок обговорити ситуацію, і, як дехто вважає, оголосити про незалежність, тоді як прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой пообіцяв зробити все, щоб не допустити відокремлення Каталонії.

На запитання, чи має намір глава уряду вдатися до статті 155 Конституції, що дозволяє обмежити каталонську автономію, Рахой відповів, що "не виключає жодних законних методів".

Голосування на референдумі щодо незалежності Каталонії було затьмарене численними зіткненнями з поліцією і надзвичайно жорсткими діями правоохоронців.

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09 10 2017 10:33
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