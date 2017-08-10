У Барселоні мітингують за єдність Іспанії і проти відділення Каталонії
Напередодні у суботу мітинги на підтримку єдності Іспанії пройшли в столиці та інших великих містах.
Організатори в Барселоні називають недільну акцію мітингом "мовчазної більшості", що виступає проти референдуму, - повідомляє" BBC".
Мітингувальники тримають в руках прапори Іспанії та Каталонії і скандують: "Слава Іспанії", "Каталонія - це Іспанія", "Я іспанець, іспанець, іспанець".
90 відсотків від 2,3 млн каталонців, які прийшли на невизнаний і заборонений Мадридом референдум 1 жовтня, проголосували за відділення від Іспанії. Явка водночас становила 43%.
Каталонці, які виступали проти відокремлення регіону, в основному бойкотували голосування.
Протистояння між тими, хто підтримує незалежність заможної Каталонії, і тими, хто виступає за єдність, розділило країну.
Парламент Каталонії має намір у вівторок обговорити ситуацію, і, як дехто вважає, оголосити про незалежність, тоді як прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой пообіцяв зробити все, щоб не допустити відокремлення Каталонії.
На запитання, чи має намір глава уряду вдатися до статті 155 Конституції, що дозволяє обмежити каталонську автономію, Рахой відповів, що "не виключає жодних законних методів".
Голосування на референдумі щодо незалежності Каталонії було затьмарене численними зіткненнями з поліцією і надзвичайно жорсткими діями правоохоронців.
Нагадаємо, що у неділю, 1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.
У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.
Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.
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