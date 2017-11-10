Прем'єр Іспанії дав лідеру Каталонії п'ять днів на роз'яснення декларації про незалежність

Президент Каталонії Карлес Пучдемон повинен до 16 жовтня надати пояснення щодо того, чи оголошена незалежність автономії

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой дав лідеру Каталонії п'ять днів, щоб уточнити його позицію щодо незалежності автономії.

Про це повідомили AFP джерела в уряді.

За словами співрозмовника агентства, президент Каталонії Карлес Пучдемон повинен до 16 жовтня надати пояснення щодо того, чи оголошена незалежність автономії.

Нагадаємо, що цієї ночі в парламенті Каталонії місцеві депутати підписали "Декларацію про незалежність". Свої підписи під документом поставили 72 зі 135 депутатів.

Окрім депутатів, свої підписи під документом поставили президент женералітету Каталонії Карлес Пучдемон, віце-прем'єр Уріол Жункерас та спікер регіонального парламенту Карме Форкадель.

Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано заявив, що країна не визнає оголошення Каталонією незалежності.