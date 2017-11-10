ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой дав лідеру Каталонії п'ять днів, щоб уточнити його позицію щодо незалежності автономії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем'єр Іспанії дав лідеру Каталонії п'ять днів на роз'яснення декларації про незалежність
Президент Каталонії Карлес Пучдемон повинен до 16 жовтня надати пояснення щодо того, чи оголошена незалежність автономії
Маріано Рахой. Фото: AFP
Про це повідомили AFP джерела в уряді.
За словами співрозмовника агентства, президент Каталонії Карлес Пучдемон повинен до 16 жовтня надати пояснення щодо того, чи оголошена незалежність автономії.
Нагадаємо, що цієї ночі в парламенті Каталонії місцеві депутати підписали "Декларацію про незалежність". Свої підписи під документом поставили 72 зі 135 депутатів.
Окрім депутатів, свої підписи під документом поставили президент женералітету Каталонії Карлес Пучдемон, віце-прем'єр Уріол Жункерас та спікер регіонального парламенту Карме Форкадель.
Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано заявив, що країна не визнає оголошення Каталонією незалежності.
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11 10 2017 21:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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