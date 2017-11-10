Італія не визнає проголошення незалежності Каталонії
"Італія вважає одностороннє проголошення незалежності неприйнятним і відкидає будь-яку ескалацію. Ми висловлюємо нашу впевненість у здатності іспанського уряду захистити конституційний лад і законність і, отже, забезпечити повагу прав всіх громадян", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС Італії.
Альфано також зазначив, що італійська сторона неодноразово закликала Каталонію провести переговори з Мадридом з метою забезпечення єдності Іспанії із збереженням прерогатив, які забезпечені Каталонії іспанської Конституції.
Додамо, що у зв'язку з подіями в Каталонії прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой скликає екстрене засідання кабінета, інформує у Twitter віце-прем'єр Сорайя Саенс де Сантамарія.
Вона також прокоментувала заяву глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона про "відкладення" проголошення незалежності регіону.
"Пучдемон сьогодні занурив Каталонію в безодню абсолютної невизначеності. Ніхто не може застосовувати неіснуючий закон, імплементувати результати референдуму, якого не було, і брати на себе відповідальність за волевиявлення цілого народу", – написала віце-прем'єр.
За словами Саенс де Сантамарія, якщо влада Каталонії називає себе демократами і хоче діалогу, то їм не варто "вигадувати правила".
Нагадаємо, що цієї ночі в парламенті Каталонії місцеві депутати підписали "Декларацію про незалежність". Свої підписи під документом поставили 72 зі 135 депутатів.
Окрім депутатів, свої підписи під документом поставили президент женералітету Каталонії Карлес Пучдемон, віце-прем'єр Уріол Жункерас та спікер регіонального парламенту Карме Форкадель.
У неділю, 8 жовтня, тисячі людей зібралися в центрі Барселони, щоб висловити протест проти планів лідерів оголосити про незалежність Каталонії після невизнаного референдуму, на якому 90 відсотків опитаних висловилися за відділення від Іспанії.
Влада Мадриду впевнена, що Іспанію не буде розділено після референдуму щодо незалежності Каталонії.
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