Італія не визнає проголошення незалежності Каталонії

Уряд Іспанії проведе екстрене засідання у зв'язку з подіями в Каталонії

Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано заявив, що країна не визнає оголошення Каталонією незалежності.

"Італія вважає одностороннє проголошення незалежності неприйнятним і відкидає будь-яку ескалацію. Ми висловлюємо нашу впевненість у здатності іспанського уряду захистити конституційний лад і законність і, отже, забезпечити повагу прав всіх громадян", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС Італії.

Альфано також зазначив, що італійська сторона неодноразово закликала Каталонію провести переговори з Мадридом з метою забезпечення єдності Іспанії із збереженням прерогатив, які забезпечені Каталонії іспанської Конституції.

Додамо, що у зв'язку з подіями в Каталонії прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой скликає екстрене засідання кабінета, інформує у Twitter віце-прем'єр Сорайя Саенс де Сантамарія.

Вона також прокоментувала заяву глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона про "відкладення" проголошення незалежності регіону.

"Пучдемон сьогодні занурив Каталонію в безодню абсолютної невизначеності. Ніхто не може застосовувати неіснуючий закон, імплементувати результати референдуму, якого не було, і брати на себе відповідальність за волевиявлення цілого народу", – написала віце-прем'єр.

За словами Саенс де Сантамарія, якщо влада Каталонії називає себе демократами і хоче діалогу, то їм не варто "вигадувати правила".

Нагадаємо, що цієї ночі в парламенті Каталонії місцеві депутати підписали "Декларацію про незалежність". Свої підписи під документом поставили 72 зі 135 депутатів.

Окрім депутатів, свої підписи під документом поставили президент женералітету Каталонії Карлес Пучдемон, віце-прем'єр Уріол Жункерас та спікер регіонального парламенту Карме Форкадель.