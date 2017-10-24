Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Мадрид попередив, що може застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії

Каталонський парламент у четвер проведе засідання, на якому лідер Каталонії Карлес Пучдемон може проголосити незалежність регіону
Центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.
Мадрид попередив, що може застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії Фото: elpais.com

Речник іспанського уряду Іньїго Мендес де Віго, який водночас обіймає посаду міністра освіти, зазначив, що Мадрид буде використовувати каталонську поліцію для придушення протестів, які загрожують громадському порядку, інформує The Times.

"Жоден уряд не прагне будь-яких актів насильства, але уряд повинен стежити за дотриманням закону,  і якщо є люди з іншого боку, які не хочуть дотримуватися закону, то через Mossos d’Esquadra (каталонська поліція – Ред.) нам доведеться відновити закон", - заявив чиновник.

Каталонський парламент у четвер проведе засідання, на якому лідер Каталонії Карлес Пучдемон може проголосити незалежність регіону.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.

Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо про рішення іспанського уряду позбавити повноважень нинішній каталонський уряд та розпустити парламент автономії. За словами прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, це рішення ухвалено згідно зі статтею 155 Конституції Іспанії, яка дозволяє центральному уряду вжити примусових заходів щодо виконання автономним регіоном своїх конституційних зобов'язань. Основна мета цих заходів – проведення в Каталонії дострокових виборів протягом найближчих шести місяців, пояснили в Мадриді.

У відповідь на рішення уряду Іспанії провести дострокові вибори в Каталонії та відсторонити каталонський уряд від влади сотні тисяч прихильників незалежності Каталонії вийшли на вулиці Барселони на акцію протесту.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 10 2017 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.