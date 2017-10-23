Каталонія відмовилася виконувати розпорядження Мадрида щодо обмеження автономії
За словами представника уряду Каталонії Рауля Ромеви, каталонська влада не буде виконувати накази іспанського уряду в рамках відновлення контролю над регіоном, - повідомляє ВВС.
Чиновник зазначив, що центральний уряд виступає проти волі каталонців, які проголосували за незалежність.
"Як може Євросоюз змиритися з цією ситуацією? Як демократія ЄС може зберегтися, якщо вони дозволять цьому статися?", - прокоментував він рішення Мадрида обмежити автономію Каталонії.
Ромева додав, що влада Каталонії і каталонці докладуть усіх зусиль, щоб Мадрид не зміг скасувати автономію регіону.
Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо про рішення іспанського уряду позбавити повноважень нинішній каталонський уряд та розпустити парламент автономії. За словами прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, це рішення ухвалено згідно зі статтею 155 Конституції Іспанії, яка дозволяє центральному уряду вжити примусових заходів щодо виконання автономним регіоном своїх конституційних зобов'язань. Основна мета цих заходів – проведення в Каталонії дострокових виборів протягом найближчих шести місяців, пояснили в Мадриді.
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