Сотні тисяч каталонців у Барселоні протестують проти рішення іспанського уряду

Рішення уряду в Мадриді відсторонити каталонський уряд від влади, розпустити регіональний парламент Каталонії та провести в регіоні дострокові вибори вивело тисячі людей на вулиці Барселони

У відповідь на рішення уряду Іспанії провести дострокові вибори в Каталонії та відсторонити каталонський уряд від влади сотні тисяч прихильників незалежності Каталонії вийшли на вулиці Барселони на акцію протесту.

У суботу, 21 жовтня, сотні тисяч прихильників незалежності Каталонії від Іспанії вийшли в Барселоні на акцію протесту проти ухваленого в Мадриді рішення, повідомляє DW з посиланням на dpa. Кількість учасників мітингу коливається від 400 до 450 тисяч.

Демонстранти вимагали звільнення двох лідерів каталонського руху за відокремлення від Іспанії Жорді Санчеса та Жорді Куїшара, які перебувають під арештом. Мітингарі вигукували: "Свободи, свободи!".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про рішення іспанського уряду позбавити повноважень нинішній каталонський уряд та розпустити парламент автономії. За словами прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, це рішення ухвалено згідно зі статтею 155 Конституції Іспанії, яка дозволяє центральному уряду вжити примусових заходів щодо виконання автономним регіоном своїх конституційних зобов'язань. Основна мета цих заходів – проведення в Каталонії дострокових виборів протягом найближчих шести місяців, пояснили в Мадриді.