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Влада Каталонії проголосувала за незалежність регіону

Після підрахунку голосів депутати заспівали гіімн Каталонії
Каталонський парламент проголосував за оголошення незалежності від Іспанії.
Влада Каталонії проголосувала за незалежність регіону Фото: euromag.ru

Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. Про це повідомляє "ВВС Україна".

Після підрахунку голосів депутати заспівали гіімн Каталонії.

Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним. 

Зазначимо, вчора лідер Каталонії Карлес Пучдемон виключив проведення в автономії дострокових виборів.

Нагадаємо, 21 жовтня Маріано Рахой схвалив застосування статті 155 конституції. Таким чином, уряд Каталонії розпустять. При цьому на січень Мадрид планує призначити позачергові вибори в регіоні.

Ццентральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.

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