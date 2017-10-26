Пучдемон заявив, що Каталонія не поводитиме дострокові вибори

При цьому у своєму виступі він не уточнив, чи буде автономія проголошувати незалежність

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон виключив проведення в автономії дострокових виборів.

Про це він заявив у спеціальному звернені, повідомляє El Mundo.

За його словами, він розглядав таку можливість як проголошення дострокових виборів.

"Моя відповідальність полягає у тому, щоб вичерпати всі шляхи у пошуку врегулювання політичного конфлікту. Немає гарантій, які б виправдовували оголошення дострокових виборів", - заявив він.

Пучдемон наголосив, що тепер від парламенту Каталонії залежить, якою буде його реакція на застосування Мадридом статті 155 Конституції, що має призупинити самоврядування в автономії.

При цьому у своєму виступі він не уточнив, чи буде автономія проголошувати незалежність.

Варто зазначити, що протягом дня ЗМІ повідомляли про наміри каталонського лідера оголосити вибори, тим самим відмовившись від незалежності, і навіть наводили їх дату – 20 грудня.

Запланований виступ Пучдемона кілька разів переносили, а потім взагалі скасували. О 17.00 він все ж виступив зі зверненням.

Також очікується, що о 18.00 за місцевим часом він візьме участь у засіданні місцевого парламенту, на якій буде обговорюватися можливе застосування урядом Іспанії статті 155.

У п'ятницю Сенат Іспанії повинен зібратись на засідання, щоб схвалити активацію статті 155 Конституції Іспанії.

21 жовтня прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой схвалив застосування статті 155 конституції. Таким чином, уряд Каталонії розпустять. При цьому на січень Мадрид призначив позачергові вибори в регіоні.