Пучдемон заявив, що Каталонія не поводитиме дострокові вибори
Про це він заявив у спеціальному звернені, повідомляє El Mundo.
За його словами, він розглядав таку можливість як проголошення дострокових виборів.
"Моя відповідальність полягає у тому, щоб вичерпати всі шляхи у пошуку врегулювання політичного конфлікту. Немає гарантій, які б виправдовували оголошення дострокових виборів", - заявив він.
Пучдемон наголосив, що тепер від парламенту Каталонії залежить, якою буде його реакція на застосування Мадридом статті 155 Конституції, що має призупинити самоврядування в автономії.
При цьому у своєму виступі він не уточнив, чи буде автономія проголошувати незалежність.
Варто зазначити, що протягом дня ЗМІ повідомляли про наміри каталонського лідера оголосити вибори, тим самим відмовившись від незалежності, і навіть наводили їх дату – 20 грудня.
Запланований виступ Пучдемона кілька разів переносили, а потім взагалі скасували. О 17.00 він все ж виступив зі зверненням.
Також очікується, що о 18.00 за місцевим часом він візьме участь у засіданні місцевого парламенту, на якій буде обговорюватися можливе застосування урядом Іспанії статті 155.
У п'ятницю Сенат Іспанії повинен зібратись на засідання, щоб схвалити активацію статті 155 Конституції Іспанії.
21 жовтня прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой схвалив застосування статті 155 конституції. Таким чином, уряд Каталонії розпустять. При цьому на січень Мадрид призначив позачергові вибори в регіоні.
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