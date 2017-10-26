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Виступ, на якому Пучдемон мав відмовитись від незалежності Каталонії скасували

Спочатку промову перенесли на годину, а потім взагалі скасували
Виступ лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, на якому, як очікувалося, він мав оголосити дострокові вибори, тим самим відмовившись від незалежності, скасували.
Виступ, на якому Пучдемон мав відмовитись від незалежності Каталонії скасували Фото: euromag.ru

Про це повідомляє El Pais.

Спочатку виступ Пучдемона був призначений на 13.30 за місцевим часом, згодом його перенесли на годину.

Однак, як стало відомо пізніше виступ було скасовано взагалі.

При цьому очікуване оголошення про відмову проголошувати незалежність Каталонії спричинило протести біля будівлі женералітату (уряду) Каталонії.

Зазначимо, цього вечора має відбутися позачергове засідання парламенту Каталонії. Очікується, що на ньому виступить і Карлес Пучдемон. 

Нагадаємо, центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.

21 жовтня прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой схвалив застосування статті 155 конституції. Таким чином, уряд Каталонії розпустили.

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26 10 2017 15:58
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