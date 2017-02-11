Іспанcький суд заарештував вісьмох членів уряду Каталонії

Санті Вілу, який подав у відставку ще до проголошення незалежності Каталонії, відпустили під заставу в 50 тис. євро

Національна судова колегія Іспанії прийняла рішення про арешт вісьмох членів уряду Каталонії, яких було відсторонено від влади після проголошення незалежності. У їх числі - колишній віце-президент регіону Уріол Жункерас.

Їм загрожує до 30 років позбавлення волі за спробу заколоту.

На засідання суду в Мадриді прийшло дев'ять членів каталонського уряду, з них вісім були поміщені під арешт без права на вихід під заставу, повідомляє ВВС.

Колишні урядовці Каталонії звинувачуються в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів.

Ще одного колишнього члена уряду Санті Вілу, який керує департаментом у справах підприємництва та науки, прокуратура попросила залишити на волі під заставу в 50 тис. євро. Віла подав у відставку ще до проголошення незалежності Каталонії.

Рух "Національна асамблея Каталонії" вже закликав громадян вийти на вулиці в знак протесту проти рішення суду.

Нагадаємо, Лідер Каталонії Карлес Пучдемон назвав скликані Мадридом вибори в регіоні викликом, який він приймає.

Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.