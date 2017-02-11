Іспанcький суд заарештував вісьмох членів уряду Каталонії
Їм загрожує до 30 років позбавлення волі за спробу заколоту.
На засідання суду в Мадриді прийшло дев'ять членів каталонського уряду, з них вісім були поміщені під арешт без права на вихід під заставу, повідомляє ВВС.
Колишні урядовці Каталонії звинувачуються в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів.
Ще одного колишнього члена уряду Санті Вілу, який керує департаментом у справах підприємництва та науки, прокуратура попросила залишити на волі під заставу в 50 тис. євро. Віла подав у відставку ще до проголошення незалежності Каталонії.
Рух "Національна асамблея Каталонії" вже закликав громадян вийти на вулиці в знак протесту проти рішення суду.
Нагадаємо, Лідер Каталонії Карлес Пучдемон назвав скликані Мадридом вибори в регіоні викликом, який він приймає.
Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.
Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.
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