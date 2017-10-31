Пучдемон погодився на дострокові вибори в Каталонії

Про це він заявив сьогодні у Брюсселі, інформує "Європейська правда".

Пучдемон заявив, що не боїться демократичних викликів, маючи на увазі вибори, які мають відбутися 21 грудня.

"Вибори 21 грудня є викликом, який ми приймемо", - сказав він.

"Ми будемо поважати результати 21 грудня. Але чи буде поважати їх уряд Іспанії?", - додав Пучдемон.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.