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Адвокат: Заарештованого кримськотатарського активіста Мемедемінова помістили у психлікарню

"Помістили у психіатричну лікарню для обстеження"
Заарештованого в анексованому Криму журналіста й кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова без рішення суду помістили у психіатричну лікарню.
Адвокат: Заарештованого кримськотатарського активіста Мемедемінова помістили у психлікарню Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Мемедемінова "без рішення суду, ґрунтуючись лише на постанові слідчого, 28 червня помістили у психіатричну лікарню для обстеження, щонайменше на 20 днів", - повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова. 

Такі дії є грубим порушенням прав Мемедемінова та розцінюються як тиск на його принципову позицію, вважає адвокат.

Також, у середу, 27 червня, в селі Давидівка під Сімферополем ножем зарізали 33-річну кримську татарку з восьмирічним сином.

Нагадаємо, в окупованому Бахчисараї російські силовики провели обшуки у водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафа Джемілєва Ахтема Мустафаєва. Вранці Мустафаєва заарештували. 

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30 06 2018 15:56
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