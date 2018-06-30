Адвокат: Заарештованого кримськотатарського активіста Мемедемінова помістили у психлікарню

"Помістили у психіатричну лікарню для обстеження"

Заарештованого в анексованому Криму журналіста й кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова без рішення суду помістили у психіатричну лікарню.

Мемедемінова "без рішення суду, ґрунтуючись лише на постанові слідчого, 28 червня помістили у психіатричну лікарню для обстеження, щонайменше на 20 днів", - повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

Такі дії є грубим порушенням прав Мемедемінова та розцінюються як тиск на його принципову позицію, вважає адвокат.

Також, у середу, 27 червня, в селі Давидівка під Сімферополем ножем зарізали 33-річну кримську татарку з восьмирічним сином.

Нагадаємо, в окупованому Бахчисараї російські силовики провели обшуки у водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафа Джемілєва Ахтема Мустафаєва. Вранці Мустафаєва заарештували.