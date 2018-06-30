CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗаарештованого в анексованому Криму журналіста й кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова без рішення суду помістили у психіатричну лікарню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Адвокат: Заарештованого кримськотатарського активіста Мемедемінова помістили у психлікарню
"Помістили у психіатричну лікарню для обстеження"
Фото: facebook.com/crimeansolidarity
Мемедемінова "без рішення суду, ґрунтуючись лише на постанові слідчого, 28 червня помістили у психіатричну лікарню для обстеження, щонайменше на 20 днів", - повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.
Такі дії є грубим порушенням прав Мемедемінова та розцінюються як тиск на його принципову позицію, вважає адвокат.
Також, у середу, 27 червня, в селі Давидівка під Сімферополем ножем зарізали 33-річну кримську татарку з восьмирічним сином.
Нагадаємо, в окупованому Бахчисараї російські силовики провели обшуки у водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафа Джемілєва Ахтема Мустафаєва. Вранці Мустафаєва заарештували.
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30 06 2018 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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