Агентство Fitch підвищило рейтинг Білорусі
Агентство відзначило зниження короткотермінових ризиків зовнішнього фінансування у зв'язку з достатніми запозиченнями і нарощуванням золотовалютних резервів. За рік білоруські ЗВР зросли на 2,4 млрд доларів до 7,3 млрд доларів, серед іншого за рахунок розміщення євробондів на 1,4 млрд і купівлі валюти в резидентів.
Агентство відзначило поліпшення координації між грошово-кредитною та податково-бюджетною політикою, розумну політику щодо зарплати і гнучкість обмінного курсу, що сприяло уповільненню інфляції до рекордно низького рівня 4,6% за підсумками 2017 року. Fitch очікує, що інфляція становитиме в середньому 6,2% у 2018-2019 роках.
При цьому агентство зазначає ризики макроекономічної стабільності з боку фінансового сектору. Йдеться, зокрема, про високий рівень проблемних кредитів (12,8%). Fitch нагадує і про велику присутність державного сектору (65% активів), що створює фіскальні ризики для суверенних компаній через потенційну потребу в додаткових вливаннях капіталу, виконанні гарантій.
Нагадаємо, український рейтинг за версією Fitch залишається на рівні "B-". Прогноз стабільний, тобто підвищення чи зниження найближчим часом не буде.
Рейтинг рівня "B" свідчить про те, що ризик дефолту існує, але в емітента є певний запас міцності. Фінансові зобов'язання натепер він виконує. Можливості для подальших виплат можуть знизитися в разі погіршення економічної ситуації.
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