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Агентство Fitch підвищило рейтинг Білорусі

Прогноз стабільний
Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента Білорусі в іноземній і національній валюті до рівня "B" з "B-", прогноз "стабільний".
Агентство Fitch підвищило рейтинг Білорусі Фото: finance.liga.net

Агентство відзначило зниження короткотермінових ризиків зовнішнього фінансування у зв'язку з достатніми запозиченнями і нарощуванням золотовалютних резервів. За рік білоруські ЗВР зросли на 2,4 млрд доларів до 7,3 млрд доларів, серед іншого за рахунок розміщення євробондів на 1,4 млрд і купівлі валюти в резидентів.

Агентство відзначило поліпшення координації між грошово-кредитною та податково-бюджетною політикою, розумну політику щодо зарплати і гнучкість обмінного курсу, що сприяло уповільненню інфляції до рекордно низького рівня 4,6% за підсумками 2017 року. Fitch очікує, що інфляція становитиме в середньому 6,2% у 2018-2019 роках.

При цьому агентство зазначає ризики макроекономічної стабільності з боку фінансового сектору. Йдеться, зокрема, про високий рівень проблемних кредитів (12,8%). Fitch нагадує і про велику присутність державного сектору (65% активів), що створює фіскальні ризики для суверенних компаній через потенційну потребу в додаткових вливаннях капіталу, виконанні гарантій.

Нагадаємо, український рейтинг за версією  Fitch залишається на рівні "B-". Прогноз стабільний, тобто підвищення чи зниження найближчим часом не буде.

Рейтинг рівня "B" свідчить про те, що ризик дефолту існує, але в емітента є певний запас міцності. Фінансові зобов'язання натепер він виконує. Можливості для подальших виплат можуть знизитися в разі погіршення економічної ситуації.   

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27 01 2018 22:55
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