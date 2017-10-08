Академія сухопутних військ закупить м'ясо за 3,8 млн грн у фейкового підприємця
Завдяки системі Prozorro стало відомо, що замовили десять найменувань м’яса: яловичину, курятину, свинину. Наприклад, охолоджену яловичину без кості по 130 грн/кг, охолоджене куряче філе – по 87 грн/кг, свинні медальйони – по 128 грн/кг, філе індика – по 115 грн/кг, повідомляють "Наші гроші".
Участь у торгах також брали ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" і ТОВ Торгова компанія "Агропродпром – сервіс", чиї кінцеві пропозиції були дорожчими на 1 тис. грн та 36 тис. грн відповідно.
Академія вже оголошувала майже аналогічні торги на закупівлю м’яса, які в результаті були відмінені через відхилення пропозицій усіх учасників. У них також брав участь підприємець Сергій Поздняков. Як тоді повідомляли "НГ. Львів", 23-річний львів’янин Сергій Поздняков зареєструвався підприємцем лише 31 травня, а при дзвінку на його мобільний 0978454356 оператор повідомляв, що номер не є дійсним. Тепер оператор повідомляє, що абонент є поза зоною досяжності.
Під час участі в цих відмінених торгах Сергій Поздняков надав відгук про аналогічні договори від двох підприємців, один із яких Віра Кубай припинила діяльність ще 1 березня цього року, хоча відгук від неї датований 6 червня цього року.
Фото: nashigroshi.org
У ньому вона також повідомляє, що підписувала договір з Поздняковим 2 червня і у неї "не має жодних нарікань та претензій" до підприємця. Втім пропозицію Сергія Позднякова відхилили після публікації "НГ. Львів", однак невідомо чому, оскільки протокол відхилення, оприлюднений в Prozorro, стосується іншого підприємця.
У нових торгах на закупівлю м’яса Поздняков надав відгуки від діючих ПП "Салют Вест" і підприємця Володимира Борика.
Нагадаємо, що Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони виставив постачальникам харчування військових штрафних санкцій на загальну суму понад 2,8 млн. грн.
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