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Активісти з Німеччини, Нідерландів та Бельгії об’єдналися на протесті проти АЕС

Демонстранти закликали негайно припинити роботу атомних реакторів "Тіанж-2" та "Дул-3"
Активісти з Німеччини, Нідерландів та Бельгії об’єдналися сьогодні у "живий ланцюг" і вимагають негайно закрити два реактори атомних електростанцій у Бельгії.
Активісти з Німеччини, Нідерландів та Бельгії об’єдналися на протесті проти АЕС Фото: dpa

За інформацією Deutsche Welle, "живий ланцюг" протесту об'єднав опонентів використання ядерної енергії з трьох країн, які вийшли на акцію проти роботи бельгійських АЕС у Тіанжі та Дулі. Вони вишикувалися на перехресті кордонів Німеччини, Нідерландів та Бельгії, вимагаючи закриття реакторів.

За даними організаторів акції, на маніфестацію прийшли близько 50 тис. осіб.

Демонстранти закликали негайно припинити роботу атомних реакторів "Тіанж-2" та "Дул-3" з міркувань безпеки. Повідомляється, що в обох установках є проблеми через наявні мікротріщини. 

"Живий ланцюг" простягнувся на відстань близько 90 км від АЕС "Тіанж" у бельгійському Юї через Льєж та Нідерланди до німецького Аахена.

Нагадаємо, громадяни Швейцарії схвалили енергетичну реформу, яка спрямована на зниження енергоспоживання та розвиток відновлювальних джерел енергії.

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25 06 2017 21:40
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