Американський безпілотник здійснив розвідувальні польоти над анексованим Кримом

Стратегічний безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk і патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon у неділю здійснили нові розвідувальні польоти біля Чорноморських берегів окупованого Росією Криму.

Це випливає з моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, інформує "Інтерфакс-Україна".

За їхніми відомостями, дальній американський безпілотник із бортовим номером 10-2043, що вилетів у неділю з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, вдень протягом кількох годин курсував від найзахіднішого краю Криму уздовж його південно-західного і південного узбережжя, а також узбережжя Краснодарського краю РФ аж до Сочі. Безпілотник здійснив не менше ніж шість прольотів за цим маршрутом із заходу на схід і назад. Політ виконувався на висоті 16 тис. метрів і швидкості близько 600 км/год. Часом американський безпілотник наближався до берегів Криму (у районі Севастополя, Алупки та Сочі) і Краснодарського краю (у районі Туапсе) на відстань близько 40 км.

Перед цим у неділю вранці цей самий безпілотник ВПС США здійснив другий за останні дві доби багатогодинний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі, під час якого він наближався на відстань приблизно від 40 до 60 км районів Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей Росії, що межують із Луганською областю України. В той момент, як і під час попередніх польотів, він перебував над Новопсковським районом Луганської області.

З урахуванням можливостей ведення розвідки на глибину понад 200 км американський безпілотник міг спостерігати за всією територією терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", а також великою частиною території прикордонних областей Росії.

Нагадаємо, на початку року над Україною зафіксували політ безпілотника США, про що свідчили дані сервісу Flightradar24. Літальник апарат пролетів над територією Вінницької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Одеської областей.