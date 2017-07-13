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АМКУ оштрафує OstChem Фірташа за монополізм

Комітет прийняв рішення накласти штраф у розмірі до 10% доходу за 2016 рік на всіх учасників групи OstChem та зобов’язати їх встановити ціни ринкового рівня
Антимонопольний комітет визнав факт зловживання монопольним становищем на ринку мінеральних добрив у 2014-2015 році з боку підприємств групи Дмитра Фірташа OstChem.
АМКУ оштрафує OstChem Фірташа за монополізм Дмитро Фірташ. Фото: rbc.ua

Зловживання монопольним становищем компаніями "Азот", "Сєвєродонецьке об’єднання Азот", "Рівнеазот", а також "НФ Трейдінг Україна" було вчинене шляхом встановлення необґрунтовано завищених цін на всі види азотних добрив, "які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку", йдеться в матеріалах розслідування АМКУ, які були надані Всеукраїнській Аграрній Раді.

"Рішення стосовно цього порушення знаходиться на доопрацюванні та найближчим часом буде винесено на засідання АМКУ", - повідомляють у ВАР.

Згідно з документами, Комітет прийняв рішення накласти штраф у розмірі до 10% доходу за 2016 рік на всіх учасників групи OstChem та зобов’язати їх встановити ціни ринкового рівня.

Відповідні попередні висновки АМКУ було надіслано сторонам справи та отримано не суттєві, на думку Комітету, коментарі.

У Комітеті зазначили, що монополіст умисне знижував рентабельність заводів, щоб мати можливість завищувати ціни.

Зокрема, за висновками комітету, в 2015 році в рамках однієї групи суб’єктів господарювання спостерігалося штучне завищення вартості сировини та, відповідно, витрат підприємства-виробника.

"Так, у 2015 році ПАТ "Азот" та ПАТ "Рівнеазот" здійснювали взаємні поставки за цінами, що перевищували (до 57%) граничний рівень цін, встановлений НКРЕ", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що підприємства черкаський Азот, Рівнеазот і сєверодонецький Азот, що входять до групи Ostchem Дмитра Фірташа, відновлюють виробництво добрив після більш ніж тримісячного простою.

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