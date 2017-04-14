Антикорупційна прокуратура виграла апеляцію у справі Мартиненка

Судді Апеляційного суду визнали, що суддя Усатова вийшла за межі своїх повноважень, а адвокат Мартиненка не мав права клопотати про закриття справи, оскільки Мартиненко не є підозрюваним

Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції про зобов'язання НАБУ закрити кримінальне провадження щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Апеляційний суд Києва 14 квітня задовольнив скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та скасував попереднє рішення суду в інтересах Миколи Мартиненка, - повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Колегія Апеляційного суду скасувала рішення Солом'янського суду Києва від 11 січня 2017 року. Суддя Солом'янського суду Ірина Усатова визнала закінчення обґрунтваних строків розслідування у справі, де фігурує Мартиненко. Суддя зобов'язала детектива НАБУ і прокурорів САП розглянути звернення адвоката Мартиненка про закриття справи.

Судді Апеляційного суду визнали, що суддя Усатова вийшла за межі своїх повноважень, а адвокат Мартиненка не мав права клопотати про закриття справи, оскільки Мартиненко не є підозрюваним.

Цю інформацію у п'ятницю "Українській правді" підтвердив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

На запитання, що означає ця апеляція, та які подальші дії у справі Мартиненка Холодницький відповів: "Усе буде добре".

Нагадаємо, що 30 листопада виповнився рік відтоді, як народний депутат Мартиненко добровільно склав депутатський мандат.

Рішення Солом'янського райсуду стосується справи про отримання хабарів при закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання у чеської Škoda, свідчить пошук за номером кримінального провадження в Єдиному реєстрі судових рішень.

11 грудня 2015 року НАБУ почало розслідувати два кримінальні провадження щодо Мартиненка. Першу справу розслідують за фактом закупівлі держпідприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" уранового концентрату в австрійської компанії, другу - за фактом отримання хабарів під час закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання в чеської Škoda. Сам колишній нардеп має статус свідка у цих справах.4