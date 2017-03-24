Антимонопольний комітет оштрафував нафтові компанії Коломойського на 1,4 млрд гривень
"Укртатнафта", НПК "Галичина", "Прикарпаттянафтотрейд", "Котлас", "Галнафта" і "Гарант-УТН" скоїли порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціонів з продажу нафти сирої і газового конденсату, йдеться в повідомленні АМКУ.
Штраф необхідно виплатити у двомісячний термін з дня отримання рішення.
Раніше Господарський суд Харківської області зобов'язав компанію "Гарант-УТН" компенсувати "Укрнафті" 648,657 мільйонів гривень боргу.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочало розслідування за фактом розкрадання нафти на суму 7,7 млрд грн, яку було поставлено нафтовидобувною компанією "Укрнафта" протягом березня-жовтня 2015 року.
Зазначимо, наказом Мінекономіки від 29 січня 2016 "Укрнафті" також була нарахована пеня в розмірі 1,5 млрд грн за несвоєчасну сплату до державного бюджету дивідендів за 2011-2013 роки.
17 червня Окружний адмінсуд відхилив позов "Укрнафти" і залишив цей наказ в силі, а 8 серпня Київський апеляційний адміністративний суд призупинив провадження в даній справі.
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