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Антиукраїнські акції фінансувало оточення екс-глави МВС Захарченка - СБУ

Правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження провели 28 санкціонованих обшуків у фігурантів справи
У Службі безпеки заявили, що спільно з прокуратурою АР Крим блокували випадки підривної діяльності проти України учасниками антиукраїнської мережі, причетних до організації провокаційних акцій на замовлення Росії.
Антиукраїнські акції фінансувало оточення екс-глави МВС Захарченка - СБУ Віталій Захарченко. Фото: obozrevatel.com

Про це Громадському повідомили в СБУ.

Правоохоронці встановили, що координація антиукраїнської мережі здійснювалася Артемом Бузілою, який спрямовував вказівки стосовно проведення антиукраїнських заходів безпосередньо з адміністрації президента Росії.

"Фінансування її здійснювалося оточенням колишнього міністра МВС України Захарченка. Правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження провели 28 санкціонованих обшуків у фігурантів справи в різних регіонах України. Під час них виявлено беззаперечні докази причетності учасників мережі до вчинення протиправних дій в інтересах спецслужб РФ", — повідомили в СБУ.

За результатами слідчих дій у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Закарпатській, Миколаївській та Одеській областях слідчі вилучили для проведення експертизи 46 магнітних носіїв інформації та 38 мобільних телефонів із важливими для слідства матеріалами.

За даними спецслужби, виявлено друковані екстремістські агітаційні матеріали, документи із грифом "Для службового користування", які могли бути використані спецслужбами РФ для організації диверсій на одному з режимних об’єктів Нацполіції.

"Вилучено матеріали з підготовки в одній із країн Європи фейкової міжнародної конференції із погодженим текстом для спікера на підтримку окупації АР Крим і дискредитацією української влади та розцінки на підкуп депутатів місцевих рад за прийняття необхідних російській стороні рішень і звернень до керівництва держави", — йдеться у повідомленні.

СБУ заявляє, що вдалось встановити учасників "бойової групи" антиукраїнської мережі. Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці виявили карту однієї із областей України з відмітками мостів й інших стратегічних об’єктів та літературу з військової топографії.

У зловмисників вилучено 700 грамів тротилу з п’ятьма електрозапалами, дві гранати Ф-1 та РГД-5, понад шістсот набоїв різного калібру.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 КК України.

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13 03 2018 23:18
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