Апеляційний суд остаточно скасував арешт акцій Укртелекому

Апеляційний суд Києва скасував арешт акцій монополіста фіксованого зв'язку - компанії Укртелеком.

Представник власника майна компанія ЕСУ подала апеляцію на рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 11 квітня, яким було накладено арешт на 92,7906% акцій Укртелекому, - йдеться в тексті рішення суду, повідомляють Українські новини .

В обґрунтування своїх вимог компанія посилається на відсутність підстав для застосування даної міри забезпечення кримінального провадження стосовно ТОВ ЕСУ, оскільки посадовим особам зазначеного товариства не повідомлено про підозру.

Крім того, на думку представника, клопотання про арешт майна подано особою, яка не має відповідних процесуальних повноважень.

Зокрема, компанія посилається на положення Кримінального процесуального кодексу відповідно до якого з клопотанням про накладення арешту на майно третьої особи може звернутися тільки прокурор.

Однак, клопотання про арешт майна ТОВ ЕСУ подав слідчий, а не прокурор.

Також, представник ЕСУ вказав, що розгляд клопотання про арешт акцій відбувся без повідомлення власника майна або його представників.

Колегія суддів Апеляційного суду вирішила, що орган досудового розслідування не мав достатніх підстав ініціювати арешт майна Укртелекому, так як жодній особі у рамках вказаної кримінальної виробництва не повідомлено про підозру.

Таким чином, суд у повному обсязі задовольнив скаргу ЕСУ і скасував арешт акцій Укртелекому.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

13 квітня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Печерський районний суд Києва заарештував акції телекомунікаційного оператора компанії Укртелеком і ТриМоб.

Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура проводить розслідування про незаконне виділення за вказівкою колишнього Президента Віктора Януковича 220 млн грн з державного бюджету і приватизації 93% акцій Укртелекому за заниженою на 1,6 млрд грн ціною.

Раніше повідомляли, що Укртелеком віддав все своє ліквідне майно у заставу Сбербанку Росії, незважаючи на те, що має борг перед українськими державними Ощадбанком і Укрексімбанком.

Нагадаємо, Фонд державного майна подав у Господарський суд міста Києва позовну заяву до ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Як відомо, Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.