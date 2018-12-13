Арештована в США за шпигунство Бутіна визнала провину

Бутіна таким чином пішла на угоду зі слідством

Росіянка Марія Бутіна, звинувачена в США у шпигунстві на користь Кремля, визнала себе винною у змові для того, щоб діяти як незаконний іноземний агент в Америці.

Росіянка підтвердила це на засіданні у її справі в четвер у суді округу Колумбія, повідомляє CNN.

Росіянка заявила, що діяла "під керівництвом" російського чиновника, якого ідентифікували як Олександра Торшина.

"Бутіна прагнула налагодити неофіційні зв'язки з американцями, які мають владу та вплив на політику США", - заявив у суді прокурор.

Росіянці загрожує до п'ять років позбавлення волі і, швидше за все, депортація після відбування покарання.