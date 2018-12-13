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Арештована в США за шпигунство Бутіна визнала провину

Бутіна таким чином пішла на угоду зі слідством
Росіянка Марія Бутіна, звинувачена в США у шпигунстві на користь Кремля, визнала себе винною у змові для того, щоб діяти як незаконний іноземний агент в Америці.
Арештована в США за шпигунство Бутіна визнала провину Фото: з вільних джерел

Росіянка підтвердила це на засіданні у її справі в четвер у суді округу Колумбія,  повідомляє CNN.

Росіянка заявила, що діяла "під керівництвом" російського чиновника, якого ідентифікували як Олександра Торшина.

"Бутіна прагнула налагодити неофіційні зв'язки з американцями, які мають владу та вплив на політику США", - заявив у суді прокурор.

Росіянці загрожує до п'ять років позбавлення волі і, швидше за все, депортація після відбування покарання.

Нагадаємо, у Вашингтоні 15 липня затримали громадянку Росії Марію Бутіну. Її звинувачують у змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США.

 

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13 12 2018 19:16
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