Артеменко каже, що має громадянство Канади і не тільки

Народний депутат Андрій Артеменко зізнався, що має громадянство Канади, хоча це й заборонено законодавством.

"Так, є, і ще я автор законопроекту про легалізацію подвійного громадянства", - заявив Артеменко, інформує "Українська правда".

Він уточнив, що у нього є громадянство "не тільки Канади... Але Росії точно немає".

Водночас в коментарі УП колишній однофракцієць Артеменка Ігор Мосійчук заявив, що з органів державної влади отримав документи, які це підтверджують.

"В мене є документи юридичні (про наявність громадянства Канади у Артеменка, - ред.). Я їх найближчим часом оприлюдню", - сказав нардеп.

Мосійчук уточнив, що це інформація про перетин державного кордону України Артеменком і там вказана інформація "і до депутатства, і після".

Як відомо, законодавство України забороняє мати подвійне (і більше) громадянство, проте жодних санкцій за це не передбачено.

Нагадаємо, що народний депутат Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна. Нардеп також розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".

У вівторок, 21 лютого, народного депутата Андрія Артеменка було офіційно виключили з фракції "Радикальної партії".