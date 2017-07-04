АТО: за тиждень загинули шість мирних жителів, - ОБСЄ

Минулого тижня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули шість мирних жителів.

"Минулого тижня ми підтвердили смерть шістьох цивільних осіб. Це не зміниться без відведення та розмежування", - повідомляє заступник Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Олександр Хуг у Twitter.

Зазначимо, що незважаючи на показові дії представників НЗФ (Незаконні збройні формування) ОРЛО щодо "готовності" до відведення сил і засобів на ділянці розведення №1 "Станиця Луганська", бойовики насправді мали за мету звинуватити українську сторону у невиконанні Мінських домовленостей.