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АТО: за тиждень загинули шість мирних жителів, - ОБСЄ

Ситуація не зміниться без виконання мінських домовленостей
Минулого тижня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули шість мирних жителів.
АТО: за тиждень загинули шість мирних жителів, - ОБСЄ Фото:112.ua

"Минулого тижня ми підтвердили смерть шістьох цивільних осіб. Це не зміниться без відведення та розмежування", - повідомляє заступник Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Олександр Хуг у Twitter.

Зазначимо, що незважаючи на показові дії представників НЗФ (Незаконні збройні формування) ОРЛО щодо "готовності" до відведення сил і засобів на ділянці розведення №1 "Станиця Луганська", бойовики насправді мали за мету звинуватити українську сторону у невиконанні Мінських домовленостей.

Нагадаємо, що за минулу добу у зоні АТО було зафіксовано 48 обстрілів позицій українських військових з боку терористів.

 

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07 04 2017 19:20
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