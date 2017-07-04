CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМинулого тижня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули шість мирних жителів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
АТО: за тиждень загинули шість мирних жителів, - ОБСЄ
Ситуація не зміниться без виконання мінських домовленостей
Фото:112.ua
"Минулого тижня ми підтвердили смерть шістьох цивільних осіб. Це не зміниться без відведення та розмежування", - повідомляє заступник Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Олександр Хуг у Twitter.
Зазначимо, що незважаючи на показові дії представників НЗФ (Незаконні збройні формування) ОРЛО щодо "готовності" до відведення сил і засобів на ділянці розведення №1 "Станиця Луганська", бойовики насправді мали за мету звинуватити українську сторону у невиконанні Мінських домовленостей.
Нагадаємо, що за минулу добу у зоні АТО було зафіксовано 48 обстрілів позицій українських військових з боку терористів.
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