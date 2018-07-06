Аваков: 60% жителів ОРДЛО хочуть повернення української влади

Міністр вважає, що Україні необхідно прийняти закони про амністію і про колаборантів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що 60% жителів окремих районів Донецької та Луганської областей хочуть повернення української влади.

"Наша соціологія, яку ми проводимо правдами і неправдами, показує, що близько 60% людей на окупованій території готові і хочуть повернутися до нормального мирного життя в Україні. 20% бояться перехідного періоду і ще 20% хочуть до Росії. Я думаю, що це дуже хороші попередні умови", - заявив міністр у Києві на ІХ Національному експертному форумі, організованому Інститутом Горшеніна, передає LB.ua.

При цьому він визнав, що навіть після деокупації в ОРДЛО залишиться велика кількість ненависників України і колаборантів, які намагатимуться всіляко шкодити державі.

"Тому ми повинні до цього готуватися, в тому числі в рамках - уперше сьогодні вимовляю це слово - гібридного світу", - сказав міністр.

Аваков вважає, що в зв'язку з цим Україні необхідно прийняти закони про амністію і про колаборантів.

Нагадаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ почали розробляти план заходів щодо деокупації Донбасу і планують завершити ще влітку.