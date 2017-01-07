Авдіївка знову залишилася без водопостачання, - ДержНС
"1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. жителів)", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Зазначається, що станом на 7:00 електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутня.
Для централізованого водопостачання жителів міста створено запас води в міському резервуарі.
Також вирішується питання про проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умови безпеки працівників.
Нагадаємо, оперативна обстановка в зоні проведення АТО залишається складною. Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують порушувати умови припинення вогню на всій лінії бойового зіткнення.
За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО відкривали вогонь по українських силах 35 разів, в тому числі з забороненої зброї.
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