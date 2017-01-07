Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Авдіївка знову залишилася без водопостачання, - ДержНС

У результаті бойових дій пошкоджена високовольтна лінія електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції
Авдіївка Донецької області знову залишилася без централізованого водопостачання через бойові дії.
Авдіївка знову залишилася без водопостачання, - ДержНС Фото: dsns.gov.ua

"1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. жителів)", повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Зазначається, що станом на 7:00 електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутня.

Для централізованого водопостачання жителів міста створено запас води в міському резервуарі.

Також вирішується питання про проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умови безпеки працівників.

Нагадаємо, оперативна обстановка в зоні проведення АТО залишається складною. Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують порушувати умови припинення вогню на всій лінії бойового зіткнення.

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО відкривали вогонь по українських силах 35 разів, в тому числі з забороненої зброї.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2017 10:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.