CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті декількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ Авдіївка знову залишилася без електропостачання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авдіївка знову знеструмлена, - штаб АТО
Знижується температура в міській системі опалення, є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом
Фото:facebook.com/ato
Це сталося близько 23:00 24 лютого, - повідомляє прес-центр АТО в Facebook.
У місті поступово знижується температура в системі опалення. Є проблеми з мобільним зв'язком і доступом до мережі інтернет. Триває під'єднання критичних об'єктів інфраструктури до електрогенератора, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Авдіївка, яка стоїть поряд із лінією розмежування, лишилася без води внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції.
Відтак керівництво ДФС вирішило зупинити фільтрувальну станцію та евакуювати персонал.
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25 02 2017 10:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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