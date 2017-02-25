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Авдіївка знову знеструмлена, - штаб АТО

Знижується температура в міській системі опалення, є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом
У результаті декількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ Авдіївка знову залишилася без електропостачання.
Авдіївка знову знеструмлена, - штаб АТО Фото:facebook.com/ato

Це сталося близько 23:00 24 лютого, - повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

У місті поступово знижується температура в системі опалення. Є проблеми з мобільним зв'язком і доступом до мережі інтернет. Триває під'єднання критичних об'єктів інфраструктури до електрогенератора, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Авдіївка, яка стоїть поряд із лінією розмежування, лишилася без води внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції.

Відтак керівництво ДФС вирішило зупинити фільтрувальну станцію та евакуювати персонал.


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25 02 2017 10:15
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