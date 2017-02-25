Авдіївка знову знеструмлена, - штаб АТО Знижується температура в міській системі опалення, є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом

У результаті декількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ Авдіївка знову залишилася без електропостачання.

Фото:facebook.com/ato

Це сталося близько 23:00 24 лютого, - повідомляє прес-центр АТО в Facebook. У місті поступово знижується температура в системі опалення. Є проблеми з мобільним зв'язком і доступом до мережі інтернет. Триває під'єднання критичних об'єктів інфраструктури до електрогенератора, йдеться в повідомленні. Нагадаємо, Авдіївка, яка стоїть поряд із лінією розмежування, лишилася без води внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції. Відтак керівництво ДФС вирішило зупинити фільтрувальну станцію та евакуювати персонал.



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