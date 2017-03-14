Авдіївку знову знеструмлено
"14 березня, попередньо в результаті бойових дій, сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі 110 кВ "Макіївська-1 - АКХЗ № 2", в результаті чого припинено електропостачання міста Авдіївка (близько 22 тис. населення), а також до 11 населених пунктів Ясинуватського району (3 145 осіб)", - повідомляється на сайті ДержНС.
Станом на 18:00 водопостачання міста здійснюється самопливом, а теплопостачання - за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу.
ДержНС планує залучити генераторні установки для забезпечення електроенергією об'єктів соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення.
Нагадаємо, в суботу, 11 березня, в результаті бойових дій було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі біля Авдіївки, в результаті чого місто залишилося без електропостачання. Також було припинено роботу Донецької фільтрувальної станції.
13 березня рембригади відновили лінію електропередачі. Раніше цього зробити не вдавалося через відсутність гарантій режиму тиші.
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