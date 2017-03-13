В Авдіївці з'явилося світло

Ремонтні бригади відновили лінію електропередачі в Авдіївці.

"Авдіївка зі світлом! Ремонтники відновили ЛЕП. Щоправда, під час ремонтних робіт монтажники виявили ще кілька незначних пошкоджень (розпущеного) кабелю. Завтра, якщо дадуть режим тиші, ремонтники ліквідують і ці пошкодження", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, раніше в місії ОБСЄ заявили, що готові до дзеркального патрулювання для сприяння ремонту Донецької фільтрувальної станції, якщо сторони конфлікту нададуть гарантії безпеки та будуть їх дотримуватися.

11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

Станом на ранок 12 березня централізоване електро- та водопостачання в Авдіївці було відсутнє.