В Авдіївці з'явилося світло
"Авдіївка зі світлом! Ремонтники відновили ЛЕП. Щоправда, під час ремонтних робіт монтажники виявили ще кілька незначних пошкоджень (розпущеного) кабелю. Завтра, якщо дадуть режим тиші, ремонтники ліквідують і ці пошкодження", - написав він у Facebook.
Нагадаємо, раніше в місії ОБСЄ заявили, що готові до дзеркального патрулювання для сприяння ремонту Донецької фільтрувальної станції, якщо сторони конфлікту нададуть гарантії безпеки та будуть їх дотримуватися.
11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.
Станом на ранок 12 березня централізоване електро- та водопостачання в Авдіївці було відсутнє.
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