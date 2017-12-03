Місія ОБСЄ назвала умови для ремонту Донецької фільтрувальної станції
Про це йдеться у повідомленні місії 12 березня.
В ОБСЄ наголошують, що виконання місією завдань можливе за умови надання та дотримання сторонами конфлікту гарантій безпеки.
"ДФС знову призупинила свою роботу через обстріл. СММ ОБСЄ постійно повідомляла про цю загрозу. Відволікання уваги від реальності через хибне звинувачення Місії у відмові від сприяння не допомагає постраждалим від цього насильства. Єдиним рішенням є усунення першопричин проблеми – наявності важкого озброєння та близькості позицій. Місія сприятиме встановленню локального режиму тиші, стежитиме і звітуватиме про ситуацію з безпекою, від сторін зараз потрібні дії", – заявили у місії ОБСЄ напередодні.
Нагадаємо, в суботу, 11 березня, у Пікузах на території ОРДО в 30 метрах від патруля СММ (Спеціальної моніторингової місії) ОБСЄ розірвалися мінометні міни.
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'ю Мінгареллі розповів за яких умов можливі вибори на Донбасі.
Українська сторона під час зустрічі з європейською делегацією 10 березня наполягала на розширенні та вдосконаленні роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.
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