Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Місія ОБСЄ назвала умови для ремонту Донецької фільтрувальної станції

Виконання місією завдань можливе за умови гарантій безпеки
Спостерігачі ОБСЄ заявляють, що готові до дзеркального патрулювання для сприяння ремонту Донецької фільтрувальної станції.
Місія ОБСЄ назвала умови для ремонту Донецької фільтрувальної станції

Про це йдеться у повідомленні місії 12 березня.

В ОБСЄ наголошують, що виконання місією завдань можливе за умови надання та дотримання сторонами конфлікту гарантій безпеки.

"ДФС знову призупинила свою роботу через обстріл. СММ ОБСЄ постійно повідомляла про цю загрозу. Відволікання уваги від реальності через хибне звинувачення Місії у відмові від сприяння не допомагає постраждалим від цього насильства.  Єдиним рішенням є усунення першопричин проблеми – наявності важкого озброєння та близькості позицій. Місія сприятиме встановленню локального режиму тиші, стежитиме і звітуватиме про ситуацію з безпекою, від сторін зараз потрібні дії", – заявили у місії ОБСЄ напередодні.

Нагадаємо, в суботу, 11 березня, у Пікузах на території ОРДО в 30 метрах від патруля СММ (Спеціальної моніторингової місії) ОБСЄ розірвалися мінометні міни.

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'ю Мінгареллі розповів за яких умов можливі вибори на Донбасі.

Українська сторона під час зустрічі з європейською делегацією 10 березня наполягала на розширенні та вдосконаленні роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2017 18:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.