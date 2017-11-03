Вибори на Донбасі можуть відбутися, коли всі умови відповідатимуть критеріям ОБСЄ, - посол ЄС

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'ю Мінгареллі розповів за яких умов можливі вибори на Донбасі.

На його думку, місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей, що не підконтрольні України, можливі за умови участі в них українських партій та українських засобів масової інформації, які повинні висвітлювати ці вибори, інформує УНІАН.

Так, відповідаючи на питання щодо припущення посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля, що вибори на Донбасі можливі і за присутності російської армії, Мігнареллі наголосив, що ці вибори можливі лише за умови дотримання стандартів ОБСЄ.

"Місцеві вибори можуть відбутися, коли необхідні умови для проведення виборів відповідатимуть критеріям ОБСЄ. Це означає, що українські політичні партії повинні мати змогу висувати кандидатів та брати участь у кампанії, і українські ЗМІ повинні мати змогу також брати участь у кампанії", – наголосив Мінгареллі.

Також дипломат сказав, що учасники переговорів з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі повинні досягнути політичного рішення, яке дозволить провести ці вибори.

"І потім, на цій основі, Україна повинна поступово повернути контроль над цими територіями за сприяння міжнародної спільноти", - додав посол ЄС.

Варто додати, за словами дипломата, Євросоюз хоче брати активну участь у процесі відбудови Донбасу.

"Ми хотіли би бути на чолі відновлення соціальної та економічної інфраструктури на Донбасі одразу ж після того, як буде знайдене політичне рішення", - сказав Мінгареллі.

Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.

Зокрема, Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву.

Відтак, Міністерство закордонних справ запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання на Донбасі.