Авіакатастрофа у Конго: загибель українця підтвердило МЗС

Наразі посольство України в Марокко і консул України в Конго опрацьовують питання про репатріацію тіла загиблого в Україну

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель одного українця в Демократичній Республіці Конго в результаті катастрофи літака Ан-12.

"Станом на сьогоднішній ранок компетентними органами Демократичної Республіки Конго була підтверджена інформація про те, що серед загиблих членів екіпажу літака Ан-12, який зазнав аварії 30 вересня 2017 року поблизу міжнародного аеропорту Кіншаса, є один громадянин України", - розповіла речниця відомства Мар'яна Беца, пише УНІАН.

"За інформацією Міністерства оборони Конго, решта загиблих членів екіпажу згаданого літака не є громадянами України", - сказала Беца.

Вона зазначила, що наразі посольство України в Марокко і консул України в Конго опрацьовують питання про репатріацію тіла загиблого в Україну.

Раніше ЗМІ, посилаючись на джерело в Збройних силах України, повідомляли, що внаслідок авіакатастрофи у Конго загинули троє українців. За даними джерел, всі вони були гастрабайтерами.

Нагадаємо, 30 вересня в столиці Демократичної Республіки Конго Кіншаса впав військовий вантажний літак, екіпаж загинув. За попередніми даними жертвами авіакатастрофи стали близько 10 осіб.